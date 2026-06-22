Vergunning verleend voor aanbouw met plat dak in Haghorst

De gemeente Hilvarenbeek heeft een vergunning verleend voor een aanbouw met plat dak aan de Oirschotsedijk 7 in Haghorst. Het besluit is verzonden op 17 juni 2026.

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Het gaat om een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) waarbij wordt afgeweken van de regels in het bestemmingsplan Buitengebied. Een plat dak met een hoek van 0 graden is volgens deze regels niet standaard toegestaan.

De vergunning is verleend via de reguliere procedure. Belanghebbenden hebben zes weken de tijd om bezwaar te maken. Deze termijn loopt tot en met 30 juli 2026.