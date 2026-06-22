Hilvarenbeek geeft groen licht voor aanpassing woning

In Hilvarenbeek is een vergunning verleend voor het vervangen van de dakconstructie en het vergroten van een dakkapel aan de voorzijde van een woning aan Plein 40-45.

Gevonden voor jou

Het gaat om een woning aan Plein 40-45 in Hilvarenbeek. Het dak wordt gedeeltelijk vernieuwd, en de dakkapel aan de voorkant krijgt een grotere uitvoering. Het besluit is op 16 juni 2026 verzonden door het college van burgemeester en wethouders.

Deze vergunning betreft zowel technische bouwactiviteiten als aanpassingen in het omgevingsplan. De reguliere procedure is gevolgd bij het beoordelen van de aanvraag. Voor vragen over de vergunning kan contact worden opgenomen met de gemeente Hilvarenbeek.