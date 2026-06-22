Hilvarenbeek geeft vergunning voor raamgevel aan Voortsepad

In Hilvarenbeek is een vergunning verleend voor het vervangen van een garagedeur door een raamgevel aan het Voortsepad 10 A. Het besluit is op 16 juni 2026 verzonden door het college van burgemeester en wethouders.

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De vergunning betreft een wijziging aan een bouwwerk waarbij de garagedeur wordt vervangen door een raamgevel. Het adres van de locatie is Voortsepad 10 A in Hilvarenbeek.

Het besluit is genomen volgens een reguliere procedure. De gemeente Hilvarenbeek heeft het besluit op 16 juni 2026 verzonden. Voor meer informatie over de vergunning kan contact worden opgenomen met de gemeente.