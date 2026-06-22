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Mobiel puinbreken gemeld in Ossendrecht
Vandaag om 12:04
In Ossendrecht is een melding gedaan voor mobiel puinbreken aan de Aanwas 2. Dit zal plaatsvinden in week 29 tot en met week 41 van 2026, voor maximaal drie werkdagen.
Op de locatie Aanwas 2 in Ossendrecht wordt bouw- en slooppuin fijngemaakt tot granulaat. Dit gebeurt met een mobiele puinbreker, een machine die op locatie puin verwerkt zodat het hergebruikt kan worden.
De melding is op 12 juni 2026 ingediend en op 18 juni afgehandeld. Het werk vindt plaats tussen week 29 en week 41 van 2026, en zal naar verwachting binnen drie dagen voltooid zijn. Er kan geen bezwaar of beroep worden aangetekend tegen deze melding.
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