Bijenhotels in Land van Cuijk: beslistermijn verlengd

De gemeente Land van Cuijk heeft de beslistermijn voor het bouwen van bijenhotels in Gassel, Sint Agatha, Beers, Mill en Escharen verlengd met zes weken.

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Het gaat om een aanvraag die op 3 maart 2026 is ontvangen. De vergunning betreft meerdere locaties in de genoemde plaatsen binnen de gemeente Land van Cuijk.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat zij meer tijd nodig hebben om de aanvraag te beoordelen. De maximale verlenging is zes weken. Pas na een definitieve beslissing op de aanvraag kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.