Beslistermijn verlengd voor splitsen appartement in Cuijk

De gemeente Land van Cuijk heeft de beslistermijn verlengd voor een aanvraag om een appartement aan de Grotestraat 90b in Cuijk te splitsen in twee appartementen.

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Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de termijn voor de aanvraag met maximaal zes weken te verlengen. De aanvraag werd op 1 april 2026 ontvangen en gaat over het splitsen van één appartement in twee kleinere woonunits op het adres Grotestraat 90b in Cuijk.

Bezwaar maken is op dit moment nog niet mogelijk. Dit kan pas nadat er een besluit is genomen over de aanvraag.