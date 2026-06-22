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Beslistermijn verlengd voor verbouwing woning in Langenboom
Vandaag om 12:04
De gemeente Land van Cuijk heeft de beslistermijn verlengd voor een vergunningaanvraag om een woning te verbouwen en uit te breiden aan de Hogesteenweg in Langenboom.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de termijn voor de beoordeling van een omgevingsvergunning te verlengen. Het gaat om een aanvraag voor het verbouwen van een woning en het realiseren van een aanbouw aan Hogesteenweg 13 in Langenboom. De aanvraag is op 24 april 2026 ontvangen.
De beslistermijn is met maximaal zes weken verlengd. Bezwaar maken is pas mogelijk wanneer er een definitieve beslissing op de aanvraag is genomen.
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