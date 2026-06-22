Nieuwe straatnamen in Helmond: Hoogenecker en Langenecker

De gemeente Helmond heeft nieuwe straatnamen vastgesteld. In Brouwhuis komen Hoogenecker en Langenecker, terwijl in Helmond-Oost Begoniapark en in Stiphout GasthuisQuartier worden toegevoegd. Tegelijk worden enkele bestaande straten ingetrokken.

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De nieuwe straatnamen maken deel uit van de herontwikkeling van verschillende deelgebieden in Helmond. In Brouwhuis worden de namen Hoogenecker en Langenecker toegekend aan toekomstige openbare ruimtes. Helmond-Oost krijgt Begoniapark, en in Stiphout wordt een gebied benoemd als GasthuisQuartier.

Tegelijkertijd worden drie bestaande straten in Helmond-Oost, namelijk Begoniastraat, Crocusstraat en Fresiastraat, uit de openbare ruimte gehaald. Deze aanpassingen zijn bedoeld om de adressenregistratie actueel te houden. De wijzigingen zijn bekendgemaakt in het gemeenteblad en weekblad De Loop.