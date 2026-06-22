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Nieuwe condensor op dak Floraplein Steenbergen

Vandaag om 12:15

Op het Floraplein in Steenbergen is een vergunning aangevraagd voor het vervangen van een condensor op het dak van een pand. De aanvraag is op 11 juni 2026 bij de gemeente binnengekomen.

Gevonden voor jou

De vergunningaanvraag betreft het perceel aan Floraplein 2 in Steenbergen. Het gaat om het vervangen van een condensor, een apparaat dat warmte omzet, op het dak van het pand. De gemeente heeft de aanvraag geregistreerd onder nummer 0851Z260600000544.

De gemeente zal later een besluit publiceren over de aanvraag. Pas daarna kunnen de stukken worden ingezien en kan eventueel bezwaar worden ingediend. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.

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