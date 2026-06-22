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Ontdek

Omgevingsvergunning aangevraagd voor dakverhoging in Heeze

Vandaag om 12:15

Voor een woning aan Kruis 24 in Heeze is een vergunning aangevraagd om het dak te verhogen door isolatie aan te brengen.

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De gemeente Heeze-Leende heeft op 17 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een woning aan Kruis 24, waar het dak geïsoleerd zal worden, wat een verhoging van het dak tot gevolg heeft. Dit is geregistreerd onder zaaknummer 495920.

De aanvraag valt onder de categorie ‘bouwen’ binnen het omgevingsplan. Het betreft een kennisgeving van ontvangst, waardoor er geen formele reacties mogelijk zijn en de plannen niet ter inzage liggen.

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