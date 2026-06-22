Laad- en losplaats bij Educatief Centrum De Nieuwe Hoeven in Heeze

De gemeente Heeze-Leende heeft besloten een laad- en losplaats aan te leggen bij de ingang van het Educatief Centrum De Nieuwe Hoeven in De Spinner. Dit moet de verkeersveiligheid verbeteren.

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Bij De Spinner, een smalle doodlopende straat en woonerf, ontstaat vaak verkeersdrukte door halen en brengen van kinderen naar basisscholen, opvanglocaties en een kinderdagverblijf. Het laden en lossen op de rijbaan kan het doorgaand verkeer hinderen.

Door een speciale laad- en losplaats aan te leggen bij de ingang van het Educatief Centrum, kunnen grote voertuigen veilig laden en lossen zonder de doorgang te blokkeren. Dit gebeurt buiten de drukke haal- en brengtijden van de scholen. Ook wordt parkeren bij de ingang van het centrum beperkt, wat de veiligheid voor voetgangers en fietsers, waaronder veel kinderen, verbetert.

De aanleg wordt gemarkeerd met verkeersbord E7 en een witte kruismarkering. De politie Zuidoost Brabant heeft positief geadviseerd over dit verkeersbesluit.