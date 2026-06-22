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Beslistermijn voor verbouwing boerderij in Veghel verlengd
Vandaag om 12:15
De gemeente Meierijstad heeft de beslistermijn voor een vergunningaanvraag aan de Grootdonkweg 6 in Veghel met zes weken verlengd. Het gaat om het splitsen van een boerderij, het verbouwen van het achterhuis en het herbouwen van een schuur.
De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-2205. Deze verlenging betekent dat de gemeente meer tijd nodig heeft om een besluit te nemen over de plannen. Reageren op deze verlenging is niet mogelijk.
Het proces gaat verder zodra een ontwerpbesluit is opgesteld. Bezwaar maken kan pas nadat er een definitief besluit is genomen. De locatie van de aanvraag betreft Grootdonkweg 6, 5466RJ Veghel.
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