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Huisvestingsvergunning verleend voor Dolomietenlaan in Tilburg
Vandaag om 12:15
De gemeente Tilburg heeft een huisvestingsvergunning verleend voor Dolomietenlaan 97b. Het besluit is geregistreerd onder nummer Z2026-00005715.
De vergunning betreft de locatie Dolomietenlaan 97b, 5022JG Tilburg. Dit besluit is genomen op basis van artikel 8 van de Huisvestingswet. Het document is officieel geregistreerd en geeft toestemming voor huisvesting op deze locatie.
Het besluit houdt in dat de betreffende locatie gebruikt mag worden voor huisvesting volgens de regels van de gemeente Tilburg. Het nummer waaronder de vergunning is geregistreerd, is Z2026-00005715.
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