Vergunning voor 76 huurwoningen Piushaven Tilburg verleend

De gemeente Tilburg heeft toestemming gegeven voor de bouw van een woongebouw met 76 huurwoningen aan de Hopliedenkade bij de Piushaven. Het besluit betreft fase één van het project.

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De vergunning maakt het mogelijk om af te wijken van de regels in het Omgevingsplan. Het woongebouw is onderdeel van een groter plan dat de gemeente heeft opgesteld voor de Hopliedenkade.

Het besluit en alle bijbehorende documenten zijn vanaf 22 juni 2026 digitaal in te zien via de website www.officielebekendmakingen.nl. Gelijktijdig ligt het raadsbesluit en het bijbehorende omgevingsplan ter inzage.