Maatwerkvoorschriften voor lozen grondwater in Udenhout

Aannemingsbedrijf Van der Zanden Moergestel B.V. heeft toestemming gekregen om grondwater te lozen tijdens rioleringswerkzaamheden in Udenhout. De gemeente Tilburg heeft hiervoor op 18 juni 2026 maatwerkvoorschriften vastgesteld.

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De maatwerkvoorschriften zijn van toepassing op de locatie Langenhof/Lange Trekke in Udenhout. Het lozen van grondwater gebeurt onder strikte voorwaarden om negatieve gevolgen voor het milieu te voorkomen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente Tilburg.

Het besluit is onderdeel van het Omgevingsplan en heeft zaaknummer Z2026-00016880. Voor belanghebbenden is het besluit digitaal beschikbaar via officiële bekendmakingen. Het gaat om een verplichting die nodig is bij het lozen van grondwater, om ervoor te zorgen dat dit op een veilige en verantwoorde manier gebeurt.