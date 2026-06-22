Verlenging termijn omgevingsvergunning in Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft de termijn voor een bouwvergunning verlengd. Het gaat om een aanvraag voor het splitsen van een kavel en een functiewijziging.

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De gemeente heeft besloten om de termijn voor de omgevingsvergunning met dossiernummer 472950 met maximaal zes weken te verlengen. Het besluit is genomen op 18 juni 2026.

De aanvraag betreft het splitsen van een kavel aan de Van de Venstraat 32 en het realiseren van een bijgebouw met functiewijziging aan de Wezelstraat 4, beide in Valkenswaard. Het type aanvraag valt onder de categorie bouwen.

De verlenging is uitsluitend bedoeld als kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken.