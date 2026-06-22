Groot onderhoud gepland voor N285 bij Zevenbergen

De provincie Noord-Brabant heeft plannen om groot onderhoud uit te voeren aan de N285 bij Zevenbergen. Het traject tussen Klundert en Wagenberg wordt aangepakt om de weg de komende tien jaar in goede conditie te houden.

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Het onderhoud zal plaatsvinden op het deel van de N285 bij de Galgenweg en Parallelweg in Zevenbergen. Hierbij worden alle zogenaamde "assets" van de weg verbeterd, zoals het wegdek en eventuele bijbehorende infrastructuur.

De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 5 juni 2026 ontvangen door de gemeente Moerdijk. De procedure om deze vergunning te behandelen volgt een uitgebreide voorbereiding.