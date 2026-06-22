Woningbouw gepland aan Kalsdonksestraat in Roosendaal

In Roosendaal is een intentieovereenkomst gesloten voor woningbouw en commerciële voorzieningen aan de Kalsdonksestraat en Gastelseweg.

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Het college van Burgemeester en Wethouders van Roosendaal heeft een intentieovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van een perceel aan de Kalsdonksestraat en Gastelseweg. Op deze locatie zijn plannen voor woningbouw en commerciële voorzieningen.

De overeenkomst betreft een zogenoemde kostenverhaalsovereenkomst. Dit houdt in dat afspraken zijn gemaakt over wie de kosten draagt voor de ontwikkeling van het terrein. Vanaf 17 tot en met 27 juni 2026 ligt de zakelijke beschrijving van deze overeenkomst ter inzage op het Stadskantoor aan Stadserf 1 in Roosendaal.

Tegen de inhoud van de overeenkomst kunnen geen bezwaren of reacties worden ingediend.