Vrouw op driewieler ernstig gewond bij aanrijding in Rosmalen

Een vrouw op een driewieler is maandagochtend aangereden door een automobilist in de Burgemeester Burgerslaan in Rosmalen. Dit gebeurde rond kwart voor tien, bij de oversteek van het fietspad.

Vanwege de ernst van de situatie werden meerdere hulpdiensten opgeroepen, waaronder een traumahelikopter. De vrouw is met spoed met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De arts van het traumateam ging mee in de ambulance om medische zorg te blijven verlenen tijdens het transport.

De politie onderzoekt hoe de aanrijding kon gebeuren. Het lijkt erop dat de vrouw op de driewieler geen voorrang zou hebben verleend aan de automobilist. Dit wordt nader onderzocht.

Vanwege het onderzoek en de hulpverlening was de Burgemeester Burgerslaan geruime tijd afgesloten voor het verkeer. Inmiddels is de weg vrijgegeven.