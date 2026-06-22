Boerderij in Heusden wordt omgebouwd tot bedrijvenlocatie

De gemeente Asten heeft een overeenkomst gesloten voor de herontwikkeling van een boerderij aan de Bleekerweg in Heusden. Het gaat om de ombouw van een intensieve varkenshouderij naar een interieurbouwbedrijf en een landbouwmechanisatiebedrijf.

Gevonden voor jou

Op 28 mei 2026 heeft de gemeente Asten een overeenkomst gesloten met de initiatiefnemer voor de herontwikkeling van de locatie Bleekerweg 20 in Heusden. De plannen omvatten het slopen van de varkensstallen en bijbehorende voorzieningen. De bedrijfswoning, garage en twee bedrijfsgebouwen blijven behouden en worden deels opnieuw ingericht.

De bestaande loodsen zullen worden gebruikt voor opslag en werkplaats. Daarnaast komt er een nieuwe loods op de plek van de voormalige dierverblijven. Deze wordt ingericht voor het interieurbouwbedrijf. De overeenkomst bevat afspraken over landschappelijke inpassing, compensatie voor eventuele schade en de kosten die met de ontwikkeling gemoeid zijn.

Met deze bekendmaking voldoet de gemeente Asten aan de wettelijke verplichting om informatie over de overeenkomst openbaar te maken. Reageren op deze bekendmaking is niet mogelijk.