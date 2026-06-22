Herontwikkeling veehouderij en streekwinkel in Oirschot

Er is een vergunning aangevraagd voor een herontwikkeling van een veehouderijlocatie aan de Spoordonkseweg in Oirschot. Dit omvat een nieuwe bedrijfswoning, een streekwinkel en opslag met pakstation.

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De gemeente Oirschot heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een herontwikkeling van de veehouderijlocatie met de Heibloem Hoeve op adressen Spoordonkseweg 144A en 145. De plannen omvatten een nieuwe bedrijfswoning, een streekwinkel en voorzieningen voor opslag en verwerking.

De aanvraag is op 16 juni 2026 ingediend. De gemeente neemt naar verwachting binnen acht weken een besluit over de vergunning. Als de vergunning wordt verleend, wordt dit bekendgemaakt en kunnen de documenten worden ingezien. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.