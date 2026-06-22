Bijeenkomst herinrichting Wilhelminalaan trekt veel belangstelling

Donderdagavond is in Reusel een informatieavond gehouden over de herinrichting van de Wilhelminalaan. De bijeenkomst werd goed bezocht en gaf inwoners de kans om mee te denken over de plannen. Wethouder Mathijs Kuijken opende de avond en benadrukte het belang van samenwerking. Het project richt zich op een nieuwe inrichting van de straat met draagvlak vanuit de gemeenschap.

Gevonden voor jou

Tijdens de bijeenkomst kregen de aanwezigen uitleg over het project en de planning. Projectleider Eduard Dumas lichtte toe waarom de Wilhelminalaan opnieuw ingericht wordt, hoe lang het project gaat duren en wat er in de eerste fase gebeurt. De herinrichting is bedoeld om de straat beter aan te laten sluiten op de wensen van de omgeving.

De komende maanden wordt er samen met omwonenden, ondernemers, belangenorganisaties en andere inwoners gewerkt aan een ontwerp. Het doel is om tot een plan te komen dat breed gedragen wordt. Dit participatietraject moet ervoor zorgen dat iedereen zich gehoord voelt en actief kan bijdragen aan de toekomst van de Wilhelminalaan.

Projectpagina online

Voor geïnteresseerden is er een speciale projectpagina online gezet. Hier staat meer informatie over de herinrichting en de mogelijkheid om mee te doen aan het proces. Inwoners die niet direct aan de Wilhelminalaan wonen, kunnen ook hun mening geven via een inwonerspanel dat in juli van start gaat.

De klankbordgroep voor het project wordt deze week samengesteld. Wie zich nog wil aanmelden, heeft daarvoor tot het einde van de week de tijd. De gemeente wil zoveel mogelijk betrokkenen betrekken bij het proces om tot een succesvol ontwerp te komen.