Wielerweekend Gilze krijgt vergunning voor start en finish

Het JRTD Wielerweekend in Gilze heeft een vergunning gekregen voor het evenement op zaterdag 4 en zondag 5 juli 2026. De start en finish zullen plaatsvinden op het Bisschop de Vetplein.

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Op zaterdag 4 juli 2026 is het wielerevenement gepland van één uur 's middags tot middernacht. De activiteiten op zondag 5 juli 2026 duren van elf uur 's ochtends tot tien uur 's avonds. Het parcours loopt door en rond Gilze, met het centrale punt op het Bisschop de Vetplein.

De vergunning is op 18 juni 2026 verleend. Het besluit is onderdeel van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetten. Dit biedt de organisator toestemming voor het gebruik van de openbare ruimte en de bijbehorende activiteiten.