Gratis voorstelling ‘Burger’ in Roosendaal

Maandag 29 juni is in het EKP-gebouw in Roosendaal de try-out van de voorstelling Burger te zien. Deze muzikale en indringende voorstelling gaat over democratie en actief burgerschap. De toegang is gratis, maar een ticket reserveren is verplicht. Roosendaal biedt inwoners hiermee een unieke kans om deel te nemen aan een actueel maatschappelijk thema.

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De voorstelling Burger wordt georganiseerd door de gemeente Roosendaal, BrabantMakers en de provincie Noord-Brabant. Hiermee willen zij het gesprek over democratie en de rol van inwoners daarin een impuls geven. Het EKP-gebouw vormt het decor voor deze try-out, die later door heel Nederland te zien zal zijn.

Studio Possible Futures, het gezelschap achter Burger, heeft een intieme en muzikale productie gemaakt. Een acteur en muzikant nemen het publiek mee op een zoektocht naar actief burgerschap. De voorstelling sluit aan bij een groeiende trend waarbij gemeenten en provincies inwoners betrekken via inspraakavonden, co-creatiesessies en burgerberaden.

Verschillende kanten van participatie

Burger belicht niet alleen de idealen en energie van participatie, maar toont ook de frustraties die kunnen ontstaan door bureaucratische systemen. Daarnaast schenkt de voorstelling aandacht aan stemmen die vaak onvoldoende worden gehoord. Bezoekers worden uitgedaagd om na te denken over hun eigen rol en wat zij samen met anderen kunnen bereiken.

Na de try-out in Roosendaal reist Burger langs scholen, gemeenten en maatschappelijke organisaties in heel Nederland. Inwoners van Roosendaal krijgen als eerste de kans om deze unieke voorstelling bij te wonen. De toegang is gratis, maar een ticket reserveren via de website van De Kring is noodzakelijk.