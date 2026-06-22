Hitteprotocol in Deurne verlengd tot en met zaterdag

In Deurne blijft het hitteprotocol van afvalbedrijf Blink tot en met zaterdag 27 juni van kracht. Milieustraten hanteren aangepaste openingstijden en afval wordt vroeger opgehaald vanwege de aanhoudende hitte.

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Het hitteprotocol van Blink is bedoeld om zowel medewerkers als bezoekers te beschermen tegen de extreme temperaturen. Om deze reden zijn de openingstijden van de milieustraat en de inzameltijden van afval tijdelijk aangepast.

De milieustraat in Deurne is geopend van woensdag 24 juni tot en met vrijdag 26 juni tussen acht uur en twaalf uur ’s middags. Op zaterdag 27 juni kan afval worden gebracht tussen acht uur en drie uur ’s middags.

Aanpassing afvalinzameling

Ook de afvalinzameling start deze week eerder dan normaal. Tot en met zaterdag begint Blink al om half zeven ’s ochtends met het ophalen van afval, een uur eerder dan gebruikelijk. Inwoners wordt gevraagd om hun afval op tijd aan de straat te zetten, omdat de inzamelwagens niet terugkomen voor te laat aangeboden vuil.

De maatregelen blijven tot en met zaterdag van kracht. Blink bedankt inwoners voor hun medewerking en begrip tijdens deze periode van hitte.