49 nieuwe woningen opgeleverd in Liessel

In Liessel zijn 49 nieuwe woningen opgeleverd als onderdeel van het project De Nieuwe Molen. Het betreft een mix van sociale huurwoningen, rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande huizen. Het nieuwbouwproject is een samenwerking tussen de gemeente Deurne en ontwikkelaar PM+. Hiermee is een gevarieerde wijk ontstaan.

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Het nieuwbouwproject De Nieuwe Molen is ontwikkeld door de gemeente Deurne en PM+, die gezamenlijk de grond beschikbaar stelden. De bouw werd uitgevoerd door PM+Vast en aannemer Van Grunsven. In totaal zijn er 11 sociale huurwoningen, 23 rijwoningen, 13 twee-onder-een-kapwoningen en 2 vrijstaande woningen gerealiseerd.

Bij de ontwikkeling van het plan is intensief samengewerkt met omwonenden. Door middel van keukentafelgesprekken en inloopavonden konden zij meedenken over de inrichting van de wijk en de openbare ruimte. Dit heeft bijgedragen aan een ontwerp dat goed aansluit bij de wensen van de bewoners.

Straatnaam verwijst naar molengeschiedenis

Een van de straten in de wijk heeft de naam ‘Vreugdestand’ gekregen. Deze naam verwijst naar de molen die vroeger op deze locatie stond. De vreugdestand was de stand van de molenwieken bij feestelijke gelegenheden in het dorp.

De oplevering van De Nieuwe Molen betekent een belangrijke stap in de woningbouwopgave van Deurne. Het project biedt woonruimte voor verschillende doelgroepen, waardoor jongeren, gezinnen en senioren in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.