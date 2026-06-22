Aangepaste openingstijden milieustraat Steenbergen

Door de hitte heeft de milieustraat in Steenbergen deze week aangepaste openingstijden. Ook de inzameling van minicontainers begint eerder.

Gevonden voor jou

Vanwege de extreme warmte heeft de gemeente Steenbergen besloten om de openingstijden van de milieustraat tijdelijk te wijzigen. Dit geldt voor de hele week.

Op maandag en dinsdag blijft de milieustraat zoals gebruikelijk gesloten. Woensdag tot en met vrijdag is de milieustraat open van half acht ’s ochtends tot half twee ’s middags. Op zaterdag gelden de normale openingstijden van acht uur ’s ochtends tot één uur ’s middags.

Inzameling containers

Naast de milieustraat wordt ook de huis-aan-huis inzameling van minicontainers aangepast. Deze begint deze week al om zeven uur ’s ochtends. De gemeente vraagt inwoners om de containers op tijd buiten te zetten.

De gemeente Steenbergen bedankt haar inwoners voor hun begrip en medewerking bij deze tijdelijke aanpassingen.