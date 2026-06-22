Vrijwilligers in Waalre krijgen erkenning in 2026

Op 11 december 2026 eert de gemeente Waalre vrijwilligers en jonge talenten met een speciale onderscheiding. Aanmelden kan tot 11 oktober.

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De gemeente Waalre organiseert op vrijdag 11 december 2026 een feestelijke avond om vrijwilligers en jongeren te waarderen. Tijdens deze bijeenkomst, georganiseerd door het college van Burgemeester en Wethouders, worden bijzondere bijdragen van inwoners in het zonnetje gezet.

Verenigingen en stichtingen kunnen vrijwilligers voordragen voor een persoonlijke onderscheiding. Daarnaast is er speciale aandacht voor jongeren onder de 23 jaar die actief zijn bij een Waalrese vereniging en een zichtbare impact hebben. De criteria voor deze voordrachten zijn te vinden op de website van de gemeente Waalre.

Aanmelden tot oktober

Voorstellen voor kandidaten kunnen tot en met woensdag 11 oktober worden ingediend. Organisaties worden gevraagd een foto mee te sturen bij de aanmelding. Een speciale commissie beoordeelt alle binnengekomen voordrachten.

De gemeente benadrukt dat deze erkenning een eenmalige en persoonlijke onderscheiding is. Daarmee wil Waalre haar vrijwilligers en jonge talenten extra waardering geven voor hun inzet in de gemeenschap.

Meer informatie over de voorwaarden en het aanmeldproces is te vinden op de gemeentelijke website.