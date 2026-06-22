Snoeiwerkzaamheden in Waalre duren tot oktober

In Waalre wordt tot oktober gewerkt aan het snoeien van bomen en hagen. De bomen ten noorden van de Willibrorduslaan zijn dit jaar aan de beurt. Vanaf 6 juli worden ook alle hagen in de gemeente strak gesnoeid.

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In de gemeente Waalre is begin juni gestart met het snoeien van bomen. Dit jaar worden de bomen in het noordelijke deel van de gemeente aangepakt, specifiek ten noorden van de Willibrorduslaan. De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens een bomenbeheerplan, waarbij elke boom één keer in de vier jaar wordt gesnoeid. Daardoor wordt jaarlijks 25 procent van de bomen in de gemeente onder handen genomen.

Het snoeien van de bomen zal naar verwachting tot en met oktober duren. Voor deze werkzaamheden wordt gebruikgemaakt van gespecialiseerde boomsnoeiers. Het onderhoud is nodig om de bomen gezond te houden en ervoor te zorgen dat ze veilig blijven voor de omgeving.

Snoeien van hagen

Naast de bomen worden ook de hagen in Waalre aangepakt. Vanaf 6 juli begint de tweede snoeironde van dit jaar. Alle hagen in de gemeente worden strak gesnoeid met een heggenmaaier en elektrische heggenschaar. Dit gebeurt na de weersomstandigheden van de afgelopen weken, die ervoor hebben gezorgd dat de hagen flink zijn gegroeid.

Het snoeien van de hagen zal naar verwachting tot het einde van juli duren. Hiermee wil de gemeente zorgen voor een verzorgde en nette uitstraling van het groen in de woonwijken.