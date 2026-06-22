Extra subsidie voor biobased isolatie in Waalre

De gemeente Waalre biedt huiseigenaren een extra subsidie van maximaal 500 euro als zij kiezen voor duurzame biobased isolatiematerialen. Dit bedrag komt bovenop de bestaande isolatiesubsidie van 1.500 euro.

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Biobased isolatie is gemaakt van natuurlijke en hernieuwbare materialen, zoals katoen of andere gerecyclede bronnen. Deze vorm van isolatie is een milieuvriendelijk alternatief dat niet alleen de CO₂-uitstoot verlaagt, maar ook het huis in de zomer koeler kan houden.

De extra subsidie is bedoeld om huiseigenaren te stimuleren voor deze duurzame optie te kiezen. Het is echter belangrijk om vooraf goed advies in te winnen, want biobased isolatie is niet in alle situaties de beste keuze. Op kiesbiobased.nl staat een overzicht van leveranciers en specialisten die hierbij kunnen helpen.

Voorwaarden voor de subsidie

Om de extra subsidie te ontvangen, moeten huiseigenaren kunnen aantonen dat biobased materialen zijn gebruikt. Dit kan door het materiaal duidelijk te vermelden op de factuur of aankoopbon. Zo zorgen bewoners niet alleen voor meer wooncomfort en een lagere energierekening, maar profiteren ze ook van financiële ondersteuning.

Meer informatie over de regeling en de voorwaarden is te vinden op de website van de gemeente Waalre.