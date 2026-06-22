FC Eindhoven start voorbereiding seizoen 26/27

FC Eindhoven heeft vanmiddag de eerste training van het nieuwe seizoen afgewerkt. Onder leiding van Jan Poortvliet is de selectie begonnen aan de voorbereiding, waarbij vijftien spelers uit de eigen jeugdopleiding aansluiten.

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Bij de start van de voorbereiding zijn naast de spelers met een doorlopend contract ook vijftien talenten uit de FCE Academy aangeschoven. Deze jonge spelers krijgen de kans om zich te bewijzen en ervaring op te doen in het eerste elftal.

De namen van de jeugdspelers zijn Niek Janssen, Jens Elbers, Hyman Ali, John Philippen, Sem ter Veer, Akin Ozcan, Kaan Akar, Emri Eksi, Aran Kochar, Ryan Meijer, Joep Koppert, Mac van Tilburg, Milan Hoek, Lennon Smulders en Melvin Owusu.

Nieuwe en bekende gezichten

Naast de jeugdspelers zijn er ook enkele bekende en nieuwe namen binnen de selectie. Niek Munsters, Nino Fancito, Amir Bryson en Luc Netten zetten hun samenwerking met de club voort. Daarnaast werkt Jorn Brondeel aan zijn conditie bij FC Eindhoven.

Luka Wong is als proefspeler aangesloten bij de selectie. Hij probeert de komende periode een contract bij de club te verdienen.

Met deze mix van ervaren spelers en jong talent zet FC Eindhoven in op een frisse start van het seizoen 2026/2027.