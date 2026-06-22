Auto wil parkeerplaats opdraaien en schept scooterrijders

Een man en een vrouw zijn maandagochtend gewond geraakt nadat ze op de Kasteellaan in Loon op Zand werden aangereden door een auto. De bestuurder wilde de oprit van een restaurant opdraaien en zag daarbij de twee scooterrijders over het hoofd.

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Zowel de man als de vrouw raakten gewond door de klap. Ambulancepersoneel heeft de slachtoffers nagekeken. Daarna zijn ze naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Ook de politie kwam ter plaatse om de toedracht van het ongeluk vast te leggen. Op beelden is te zien hoe omstanders een parasol boven een van de slachtoffers houden, terwijl ambulancepersoneel aan het werk is.