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Man (38) uit Halsteren na 20 jaar opgepakt in cold casezaak door DNA-match

Vandaag om 13:39 • Aangepast vandaag om 13:53
Dankzij een match tussen DNA-sporen in de zaak en DNA uit een databank kon de verdachte worden opgespoord (archieffoto).
Dankzij een match tussen DNA-sporen in de zaak en DNA uit een databank kon de verdachte worden opgespoord (archieffoto).

Na twintig jaar heeft de politie een 38-jarige verdachte uit Halsteren opgepakt in een cold casezaak. De man wordt verdacht van een verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom in 2006.

Profielfoto van Evie Hendriks
Geschreven door
Evie Hendriks

De verkrachting en de poging tot moord of doodslag zijn op dinsdag 6 juni 2006 aan de Burgemeester Stulemeijerlaan in Bergen op Zoom gebeurd. Hoewel de zaak al twintig jaar oud is, hebben rechercheurs van het coldcaseteam van de politie Zeeland-West-Brabant deze nooit uit het oog verloren.

DNA-match
En met succes, want dankzij een match van aangetroffen DNA-sporen in deze zaak en DNA in de databank kon een verdachte in beeld worden gebracht. Deze nu 38-jarige man uit Halsteren is begin juni opgepakt en is afgelopen week voor de raadkamer van de rechtbank verschenen. Die heeft bepaald dat het voorarrest met negentig dagen wordt verlengd.

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