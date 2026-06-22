Motorrijder botst op vrachtwagentrailer, man naar het ziekenhuis



Een man is maandagochtend gewond geraakt nadat hij met zijn motor ten val kwam op de Rijksweg in Hulten. De motorrijder botste tegen de trailer van een vrachtwagen en kwam hard op de weg terecht.

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De vrachtwagen zou op het moment van de botsing door oranje zijn gereden, terwijl de motorrijder groen licht had. De man raakte door de val gewond aan zijn enkel en schouder. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft ter plaatse onderzoek gedaan.