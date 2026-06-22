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Motorrijder botst op vrachtwagentrailer, man naar het ziekenhuis

Vandaag om 13:37 • Aangepast vandaag om 14:09
De motorrijder raakte gewond aan zijn enkel en schouders. Hij is meegenomen naar het ziekenhuis. (Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink.)
De motorrijder raakte gewond aan zijn enkel en schouders. Hij is meegenomen naar het ziekenhuis. (Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink.)

 
Een man is maandagochtend gewond geraakt nadat hij met zijn motor ten val kwam op de Rijksweg in Hulten. De motorrijder botste tegen de trailer van een vrachtwagen en kwam hard op de weg terecht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De vrachtwagen zou op het moment van de botsing door oranje zijn gereden, terwijl de motorrijder groen licht had. De man raakte door de val gewond aan zijn enkel en schouder. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft ter plaatse onderzoek gedaan.

  • De motorrijder raakte gewond aan zijn enkel en schouders. Hij is meegenomen naar het ziekenhuis. (Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink.)
    De motorrijder raakte gewond aan zijn enkel en schouders. Hij is meegenomen naar het ziekenhuis. (Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink.)
  • De motorrijder raakte gewond aan zijn enkel en schouders. Hij is meegenomen naar het ziekenhuis. (Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink.)

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