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Buurtfeest op Hoogeind in Luyksgestel op 20 juni
Vandaag om 14:23
Op 20 juni 2026 wordt van twee uur ’s middags tot middernacht een buurtfeest georganiseerd op het grasveld aan het Hoogeind in Luyksgestel.
De gemeente Bergeijk heeft een melding ontvangen voor het gebruik van openbare ruimte en het produceren van geluid tijdens het buurtfeest. Het evenement is goedgekeurd, en er zijn geen mogelijkheden om bezwaar te maken.
Het feest zal plaatsvinden op zaterdag 20 juni 2026 van 14.00 uur tot 24.00 uur. Het grasveld aan het Hoogeind in Luyksgestel dient als locatie. Het doel is om buurtbewoners samen te brengen voor een gezellige dag.
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