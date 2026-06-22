Festiviteiten 2026 in Bergeijk vastgesteld

De gemeente Bergeijk heeft de data voor de collectieve festiviteiten in 2026 vastgesteld. Het gaat onder meer om de jaarwisseling en de kermissen in verschillende dorpen. Het besluit is met terugwerkende kracht ingegaan vanaf 30 mei 2026.

Gevonden voor jou

Voor het kalenderjaar 2026 zijn de volgende dagen aangewezen als collectieve festiviteiten in de gemeente Bergeijk: de jaarwisseling in de nacht van 31 december 2026 op 1 januari 2027, en kermissen in Westerhoven, Riethoven, Luyksgestel, Bergeijk en Weebosch. De kermisdata variëren per dorp, van eind mei tot begin september.

Het besluit is opgesteld door burgemeester en wethouders van Bergeijk en trad officieel in werking op 30 mei 2026. Deze collectieve festiviteiten vallen onder artikel 4:2 van de Algemene plaatselijke verordening (APV) van de gemeente Bergeijk.