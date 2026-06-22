Herbenoeming mw. J. de Wit in Commissie Bezwaarschriften Bergeijk

Mw. mr. J. de Wit is herbenoemd als lid van de Commissie Bezwaarschriften van de gemeente Bergeijk. Haar nieuwe termijn begint op 1 juli 2026 en duurt drie jaar.

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De gemeente Bergeijk heeft besloten om mw. mr. J. de Wit opnieuw te benoemen als lid van de Commissie Bezwaarschriften. Het besluit is genomen door burgemeester en wethouders op basis van de verordening die geldt voor deze commissie.

De herbenoeming gaat officieel van start op 1 juli 2026 en loopt tot 1 juli 2029. Het besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking, die op 16 juni 2026 heeft plaatsgevonden.