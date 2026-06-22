Vergunning voor kap van bomen in Baarle-Nassau ingetrokken

De vergunning voor het kappen van drie bomen aan de Nassaulaan in Baarle-Nassau is ingetrokken. Dit besluit is genomen door burgemeester en wethouders van de gemeente.

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De aanvraag om drie bomen te kappen op het adres Nassaulaan 51 in Baarle-Nassau is door de gemeente ingetrokken. Het besluit is verzonden, maar de reden voor de intrekking wordt niet vermeld.

Het kappen van bomen kan invloed hebben op de omgeving, zoals het veranderen van het straatbeeld of het verminderen van groen in de wijk. Het intrekken van een vergunning betekent dat de plannen voorlopig niet doorgaan.