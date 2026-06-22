Kabels en riolering aangevraagd bij Baarleseweg in Ulicoten

De gemeente Baarle-Nassau heeft een aanvraag ontvangen voor het aanleggen van kabels en riolering op de Baarleseweg in Ulicoten.

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Op 17 juni 2026 heeft de gemeente Baarle-Nassau een aanvraag gekregen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het aanleggen van kabels, leidingen en riolering op het adres Baarleseweg 1 in Ulicoten.

De aanvraag is nog in behandeling. Zodra er een besluit wordt genomen, wordt dit bekendgemaakt. Tot dat moment is het niet mogelijk om bezwaar te maken.