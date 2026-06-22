Storing op Vliegbasis Eindhoven is voorbij: eerste vliegtuigen stijgen op

De storing bij Defensie waardoor maandagmiddag al het vliegverkeer van en naar Eindhoven Airport werd platgelegd, is weer verholpen. Dat meldt een woordvoerder van de luchtmacht aan Omroep Brabant. Het geduld van reizigers werd door de storing beproefd. "Ik ga mijn vrouwtje ophalen", zegt vakantieganger Kevin.

Verschillende vluchten die sinds half twaalf hadden moeten landen op de luchthaven, zijn uitgeweken naar onder andere Rotterdam Airport, Zaventem (Brussel) en de luchthavens van Maastricht en Weeze.

Vliegbasis Eindhoven, waar Eindhoven Airport gebruik van maakt, werd getroffen door een landelijke storing bij Defensie. Daardoor lag de luchtverkeerstoren plat. Ook andere vliegbases, zoals Woensdrecht, hadden last van de storing.

De storing was rond twee uur verholpen. Rond tien over twee kon de eerste lijnvlucht weer vertrekken. Om vijf voor drie is de eerste vlucht weer geland op de luchthaven. Wat de netwerkstoring veroorzaakt heeft, wordt onderzocht door de Luchtmacht.

Vertraging en annuleringen

Bij de vertrekkende vluchten liep de vertraging op, verschillende vluchten werden door de storing geannuleerd. Zo komen onder andere vluchten naar Rome, Bologna, Sofia en Praag maandagmiddag niet van de grond.

Volgens de Luchtmacht mochten militaire vliegtuigen nog wel landen en opstijgen vanaf de vliegbasis tijdens de storing. Zij mogen bij bijvoorbeeld storingen op zicht vliegen. Lijnvluchten mogen dat vanwege veiligheidsregels niet.

Reizigers op Eindhoven Airport moesten door de storing lange tijd wachten op het vliegveld en in de vliegtuigen. Zo zou de vlucht naar Pisa net voor half twaalf vertrekken, maar dat toestel kon pas even voor half drie de lucht in. Passagiers zaten bijna twee uur in het vliegtuig aan de gate.

Geduld beproefd

Het geduld van vakantiegangers werd daardoor beproefd. Een groep van 12 geneeskunde studenten uit Groningen wilde een midweek naar Praag, maar deze vlucht werd geannuleerd. De studenten hebben omgeboekt en vertrekken om half zeven maandagavond vanuit Düsseldorf. De volgende uitdaging voor hen wordt in Düsseldorf komen met de taxi of het openbaar vervoer.

Ook Rein zou een paar dagen naar Praag gaan, maar moet nu kijken of hij zijn vlucht kan omboeken. "We wilden lekker een paar dagen door de stad banjeren, maar gaan nu maar naar huis", zegt hij teleurgesteld.

Vriendin weer zien

Andere vakantiegangers liepen alleen vertraging op door de storing. Kevin is onderweg naar Madrid om na vijf maanden zijn vriendin Valeria uit Costa Rica terug te zien. Zijn geduld wordt na al die maanden nog langer op de proef gesteld. "Ik ga lekker mijn vrouwtje ophalen. Vingers kruisen dat de vertraging meevalt", zei hij kort nadat de storing uitbrak.