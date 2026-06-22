Aan het werk in de hitte: 'Om twee uur voel je: tijd om te stoppen'

Ook tijdens een hittegolf gaat het werk in de buitenlucht voor veel mensen gewoon door. Dat geldt ook voor de medewerkers van de milieustraat in Acht. Op het steeds heter wordende asfalt proberen zij het hoofd koel te houden. Daarom werkt Cure Afvalbeheer in Eindhoven sinds vorige week donderdag met een hitteprotocol.

“Dat hanteren we wanneer het meer dan drie dagen dertig graden of warmer is”, vertelt Niek Cloin van Cure Afvalbeheer. “Als je hier om je heen kijkt, zie je vooral beton en asfalt. Dat wordt gedurende de dag echt heel heet. Heet genoeg om het welzijn van onze collega’s extra in acht te nemen. Daarom stoppen we eerder.” De milieustraat is tijdelijk drie uur eerder dicht en opent een uur eerder. Bezoekers kunnen er nu terecht van acht uur ’s ochtends tot twee uur ’s middags. Ook voor de afvalinzameling aan huis gaat het zomerrooster eerder in. “Onze collega’s komen een week eerder al vroeger langs. Daarom vragen we mensen om hun vuilnisbak vóór zeven uur ’s ochtends aan de straat te zetten.” Voor het personeel zijn extra maatregelen genomen. “We hebben een pallet water laten aanleveren, zodat collega’s zoveel kunnen pakken als ze willen. En in de warme maanden hebben we altijd ijsjes liggen”, vertelt Cloin. “Het werk is sowieso al zwaar, dus ik heb echt veel respect voor onze collega’s in deze hitte.”

Stella wijst bezoekers de weg bij de milieustraat in Eindhoven.

Een van de heetste zomers

Maandagochtend om elf uur is het in Eindhoven nog 25 graden, maar later op de dag loopt de temperatuur op richting 34 graden. “Voor nu lijkt het met verzachtende maatregelen nog mogelijk om ons werk te blijven doen”, zegt Cloin. “Maar we gaan zien hoe dat is als we straks mogelijk boven de veertig graden uitkomen.” Ook medewerkster Stella merkt de hitte goed. Ze werkt al twaalf jaar op de milieustraat. “Dit lijkt wel een van de heetste zomers te gaan worden hier. In de loop van de dag wordt het echt pittig. Goed insmeren, regelmatig drinken en af en toe pauze nemen helpt. Gelukkig hebben we airco in de kantine.” Rond twee uur merkt ze dat het écht te warm begint te worden. “Dan voel je dat het tijd is om te stoppen.”

Ondanks de hitte komen een hoop mensen hun afval wegbrengen maandagochtend.

"Afzien, maar opruimen hoort erbij!"