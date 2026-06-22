Veteranendag in Reusel-De Mierden op 27 juni

De gemeente Reusel-De Mierden organiseert op zaterdag 27 juni 2026 een bijeenkomst om Nederlandse veteranen te eren. Tijdens Veteranendag worden inwoners uitgenodigd om stil te staan bij de bijzondere inzet van deze mannen en vrouwen voor vrede en vrijheid.

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Veteranendag is een moment waarop de moed en toewijding van Nederlandse veteranen centraal staan. Zij hebben zich, vaak onder zware omstandigheden, ingezet voor de veiligheid en vrijheid van ons land en daarbuiten.

De bijeenkomst vindt plaats bij het gemeentehuis van Reusel-De Mierden. Het programma begint om kwart voor negen ’s ochtends met ontvangst. Om negen uur worden de vlaggen gehesen, waarna er koffie en thee wordt aangeboden. Om tien uur is het programma afgelopen.

Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig. De gemeente hoopt veel inwoners te mogen verwelkomen om gezamenlijk stil te staan bij het belang van vrijheid en verbondenheid.

Veteranendag benadrukt dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en biedt een moment om onze waardering te tonen voor de mensen die zich hiervoor hebben ingezet.