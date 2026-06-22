Geld voor voorbereiding waterberging Drunen-Noord Elshout

De gemeente Heusden stelt 635.000 euro beschikbaar voor de voorbereiding van een waterberging in Elshout. Dit project moet wateroverlast bij hevige regenval verminderen. De waterberging krijgt een capaciteit van 10.000 kubieke meter en komt tussen de Naulandseweg, Elshoutseweg en de A59. Het totale project kost ongeveer 3 miljoen euro.

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Het college van burgemeester en wethouders heeft een voorbereidingskrediet goedgekeurd voor het project Waterberging Drunen-Noord – Elshout. Met dit bedrag kan de gemeente het plan verder ontwikkelen en onderzoeken hoe de waterberging het beste kan worden aangelegd.

De waterberging moet ervoor zorgen dat water tijdelijk wordt opgevangen tijdens zware regenval. Dit voorkomt wateroverlast en beschermt de omgeving tegen hoge waterstanden. Daarnaast komt er een waterverbinding onder de A59, zodat het water beter kan doorstromen en afgevoerd kan worden. Hiermee wordt de waterhuishouding in Drunen-Noord verbeterd en toekomstbestendig gemaakt.

Financiering en planning

De totale kosten van het project zijn geraamd op circa 3 miljoen euro. Waterschap Aa en Maas en de gemeente Heusden dragen elk de helft van deze kosten. Daarnaast is er een subsidie van 500.000 euro toegekend, op voorwaarde dat het project uiterlijk 1 januari 2028 wordt afgerond.

Voor de aanleg van de waterberging is een vergunning nodig voor een buitenplanse omgevingsactiviteit (BOPA). De gemeente heeft hiervoor al een conceptverzoek ingediend, dat op 17 juni in een informatievergadering werd besproken. De gemeenteraad geeft op 30 juni advies over het verzoek, waarna het college een definitief besluit kan nemen.

Dit voorbereidingskrediet is een belangrijke stap richting de uitvoering van het project. Op een later moment zal een uitvoeringskrediet worden vrijgemaakt om de waterberging daadwerkelijk aan te leggen.