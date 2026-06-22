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Fietser geschept door auto in Gilze, gewond naar ziekenhuis
Vandaag om 14:57 • Aangepast vandaag om 15:39
Een fietser is maandagmiddag geschept door een auto aan de Chaamseweg in Gilze. Het slachtoffer raakte gewond en is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.
De fietser stak de straat over en werd aangereden door een auto. Door de klap sneuvelde een autoruit, brak een spiegel af en raakten de koplamp en motorkap beschadigd.
De automobilist raakte niet gewond.
De politie regelde het verkeer en sprak met getuigen.
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