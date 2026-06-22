NAC Breda verwelkomt Michael Dingsdag als assistent-trainer

Michael Dingsdag keert terug bij NAC Breda als assistent-trainer. Hij tekent een contract voor twee seizoenen en sluit aan bij de technische staf van de club.

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Michael Dingsdag heeft een nieuwe rol gevonden bij NAC Breda. De oud-speler en voormalig jeugdtrainer keert terug naar de club waar hij eerder als speler en trainer actief was. De geboren Amsterdammer tekent een contract voor twee jaar en zal als assistent-trainer aan de slag gaan.

Dingsdag maakte zijn debuut bij NAC in 2015, na een periode in Zwitserland en eerdere jaren bij sc Heerenveen en Vitesse. Na zijn actieve spelersloopbaan begon hij bij NAC met het trainen van jeugdteams. Tussen 2016 en 2021 bekleedde hij diverse functies binnen de jeugdopleiding en was hij in zijn laatste jaar hoofdtrainer van het Onder 21-team.

Ervaring bij andere clubs

Na zijn vertrek bij NAC werkte Dingsdag bij Telstar en FC Volendam. Bij beide clubs was hij betrokken bij de ontwikkeling van jonge spelers. De afgelopen jaren was hij vooral actief als assistent-trainer van het eerste elftal bij FC Volendam. Onlangs beëindigde hij zijn werkzaamheden daar, waarna NAC hem snel toevoegde aan de technische staf.

Met de komst van Dingsdag zet NAC Breda in op ervaring en verbondenheid. De club ziet hem als een belangrijke aanwinst in de strijd om promotie. Technisch directeur Peter Maas benadrukt dat de club Dingsdag al langere tijd volgt en hem ziet als een gedreven trainer met de juiste kwaliteiten.

De nieuwe assistent-trainer gaat met veel enthousiasme aan de slag in Breda. Hij benadrukt zijn verbondenheid met NAC en kijkt uit naar de uitdagingen die voor hem liggen. De club en Dingsdag hebben de gezamenlijke ambitie om dit seizoen voor promotie te strijden.