Raadsbijeenkomst Oirschot over woningbouw op 30 juni

Op 30 juni bespreekt de gemeenteraad van Oirschot woningbouwprojecten in een openbare raadsbijeenkomst.

Gevonden voor jou

In het gemeentehuis van Oirschot vindt op vrijdag 30 juni om half acht 's avonds een raadsbijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst staan de monitoring van woningbouw en een rondleiding langs actuele woningbouwprojecten op de agenda.

Belangstellenden kunnen plaatsnemen op de publieke tribune in de raadzaal. Wie niet fysiek aanwezig kan zijn, heeft de mogelijkheid om de bijeenkomst live online te volgen via de website van de gemeente Oirschot.

Inspraak mogelijk

Tijdens de bijeenkomst is inspraak mogelijk over het agendapunt 'Monitoring Woningbouw'. Dit biedt inwoners de kans om hun mening te delen. Sprekers krijgen maximaal vijf minuten om hun bijdrage te leveren, waarna raadsleden vragen kunnen stellen voor verduidelijking.

De inspraakmomenten vinden plaats aan het begin van het betreffende agendapunt. Wie wil inspreken, moet zich vooraf aanmelden. De deadline hiervoor is maandag 29 juni om half acht 's avonds.

Meer informatie over de raadsbijeenkomst en het inspreken is te vinden op de website van de gemeente Oirschot.