Nieuwe beplanting trekt insecten en vogels aan

Met nieuwe bloeiende struiken en planten is het openbaar groen opgeknapt. Dit zorgt niet alleen voor meer kleur, maar ook voor extra voedsel en schuilplekken voor vogels en insecten.

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De oude beplanting is vervangen en lege plantvakken zijn gevuld met nieuwe struiken en bloemen. De soorten zijn bewust gekozen om dieren aan te trekken, zoals rozen, spirea, vlinderstruik en het krentenboompje. Veel van deze planten staan inmiddels volop in bloei.

Naast struiken zijn delen van het gazon omgevormd tot bloembollenvelden en is extra beplanting aangebracht op diverse stroken. De variatie in soorten maakt het groen niet alleen kleurrijker, maar helpt ook de natuur. Insecten en vogels vinden hier makkelijker voedsel en beschutting.

Grootschalige aanpak

Er is flink geïnvesteerd in het opknappen van het groen. In totaal is 950 vierkante meter gazon en verharding vervangen door beplanting. Verder zijn bloembollen en bloeiende kruiden aangebracht op 1.450 vierkante meter. Ook is 2.240 vierkante meter versleten beplanting vervangen.

Bomen kregen eveneens aandacht. 118 bestaande bomen hebben een verbeterde groeiplaats en er zijn 30 nieuwe bomen geplant. De maatregelen dragen bij aan een aantrekkelijker en natuurlijker omgeving.