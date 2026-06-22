Woningbouwplannen Middelbeers: bijeenkomst op 7 juli

Op dinsdag 7 juli wordt in Middelbeers een participatiebijeenkomst gehouden over de woningbouwplannen op de locatie van basisschool De Vliertuin. De bijeenkomst vindt plaats in Grand Café de Beerze en begint om kwart over zeven.

Gevonden voor jou

Basisschool De Vliertuin verhuist binnenkort naar een nieuwe locatie bij Sportpark de Klep, waardoor er ruimte vrijkomt voor woningbouw op de huidige plek aan de St. Jorisstraat. Eind 2024 werd hierover al een eerste informatiebijeenkomst georganiseerd, en nu zijn de plannen verder uitgewerkt samen met stedenbouwkundigen van Buro Lubbers.

De bijeenkomst op dinsdag 7 juli start om kwart over zeven in Grand Café de Beerze aan de Doornboomstraat 22 in Middelbeers. Bezoekers kunnen vanaf zeven uur binnenlopen. Aanmelden is niet nodig.

Thema's en inspraak

Tijdens de bijeenkomst geeft Buro Lubbers een toelichting op de ontwikkelingen tot nu toe. Daarna kunnen bezoekers posters bekijken over drie thema’s: parkeren, groeninrichting en speelmogelijkheden, en de circa 23 huur- en koopwoningen en bouwkavels. Bij elke poster is ruimte om vragen te stellen en een mening te geven.

Planning bouwproject

Het bouwproject bevindt zich nog in een vroege fase. In de tweede helft van 2027 wordt het omgevingsplan aan de gemeenteraad voorgelegd. Na goedkeuring moeten werkzaamheden zoals sloop, bodemonderzoek en het aanleggen van leidingen plaatsvinden. Als alles volgens plan verloopt, kan de bouw in de tweede helft van 2028 van start gaan.