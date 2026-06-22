Informatiebijeenkomst woningbouw De Kemmer in Oirschot

Op maandag 6 juli wordt in Oirschot een bijeenkomst gehouden over de nieuwe woonwijk De Kemmer. Tijdens deze avond krijgen inwoners de kans om mee te denken over de plannen en vier thema’s die hierbij spelen.

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De bijeenkomst vindt plaats in ’t Zand aan de Bestseweg 52 in Oirschot. Er worden twee identieke rondes georganiseerd: de eerste start om kwart over zeven ’s avonds en de tweede om acht uur. Aanmelden is niet nodig, bezoekers kunnen zelf kiezen welke ronde ze willen bijwonen.

Tijdens de avond geeft Tom van Tuijn Stedenbouw een toelichting op de huidige stand van zaken. Hij legt uit wat er sinds de vorige bijeenkomst in november 2025 is gedaan. Daarna kunnen aanwezigen hun mening geven over vier thema’s: wonen, mobiliteit, groen en water, en sociaal-ruimtelijke aspecten zoals gemeenschapsvorming.

Achtergrond en betrokkenen

De plannen voor De Kemmer worden uitgewerkt door de gemeente Oirschot, gebiedspartner Heijmans en woningcorporaties Wooninc. en ’thuis. De nieuwe wijk krijgt huur- en koopwoningen die geschikt zijn voor verschillende doelgroepen.

Voor wie niet aanwezig kan zijn, is er een mogelijkheid om online input te geven via de website DoeMee Oirschot. Hier kunnen geïnteresseerden ook een nieuwsbrief aanvragen om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rond De Kemmer.