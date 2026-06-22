Boxtel zet groenbeleid voort met 30 nieuwe natuurprojecten

De gemeente Boxtel blijft ook komend jaar investeren in een groener buitengebied. Met de Stimuleringsregeling Landschap zijn sinds 2020 al dertig natuurprojecten gerealiseerd. Deze projecten dragen bij aan biodiversiteit en een aantrekkelijk landschap. Particuliere grondeigenaren en agrariërs werken hierbij samen met provincie en waterschappen.

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Boxtel zet de Stimuleringsregeling Landschap (StiLa) voort, een samenwerking tussen provincie, gemeenten en waterschappen in Noord-Brabant. Dankzij deze regeling worden landschapselementen zoals bomen, heggen, poelen en natuurvriendelijke oevers aangelegd of beheerd. Dit draagt bij aan een rijker landschap en biedt dieren zoals de patrijs, steenuil en salamanders betere leefomstandigheden.

Groene projecten in Boxtel

Tussen juni 2020 en september 2025 zijn dertig projecten uitgevoerd. Het gaat om initiatieven van agrariërs en particuliere grondeigenaren in het buitengebied. Er zijn onder meer bomen, heggen, elzensingels en knotbomen aangeplant. Ook zijn poelen, bloemrijke randen en wintervoedselakkers voor akkervogels en bestuivers aangelegd.

Deze inspanningen hebben aantoonbaar bijgedragen aan meer biodiversiteit, een betere bodem- en waterkwaliteit en een aantrekkelijker landschap. Daarnaast helpen afrasteringen en bescherming van jonge aanplant om schade te voorkomen en de natuurontwikkeling te versterken.

Samen voor een groener buitengebied

Met financiële steun vanuit StiLa kunnen particulieren en agrariërs ook komend jaar bijdragen aan een groener Boxtel. De regeling biedt mogelijkheden voor nieuwe natuurprojecten die biodiversiteit en landschap versterken. De gemeente benadrukt dat deze samenwerking van groot belang is voor het buitengebied.

Boxtel hoopt dat nog meer grondeigenaren zich aansluiten bij dit initiatief. Het doel is om de natuur en het landschap in de regio verder te verbeteren, zodat ook toekomstige generaties kunnen genieten van een groen en biodivers Brabant.